27 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy çıkmazı

Beşiktaş'ta Fatih Aksoy çıkmazı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

, 1.5 seneliğine Demir Grup 'a kiraladığı Satın alma opsiyonunu elinde bulunan kırmızı-beyazlılar ise 'a 'olumsuz' yanıt verdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan yönetimi, kiralık olarak gönderdiği isimlerin performanslarına göre yol haritasını belirledi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 seneliğine 'a kiralanan için teknik direktör "Geri dönsün" talebinde bulundu. Başarılı teknik adam kendisi gibi Beşiktaş alt yapısından çıkan Fatih'i, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Elneny'nin yerine gelecek sezon orta sahada oynatmak istiyor. Ancak Sivasspor, Beşiktaş yönetimine, "Fatih'in satın alma opsiyonu bizde. Onu göndermeyi düşünmüyoruz, opsiyon hakkımızı kullanarak bonservisini alacağız" yanıtını verdi. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi Sivasspor'u bu hakkından vazgeçirebilmek için kırmızı-beyazlı yöneticilerle masaya oturacağı belirtildi.

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