Beşiktaş'ta Fatih Aksoy çıkmazı
Beşiktaş, 1.5 seneliğine Demir Grup Sivasspor'a kiraladığı Satın alma opsiyonunu elinde bulunan kırmızı-beyazlılar ise Kartal'a 'olumsuz' yanıt verdi.
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, kiralık olarak gönderdiği isimlerin performanslarına göre yol haritasını belirledi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 seneliğine Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy için teknik direktör Sergen Yalçın "Geri dönsün" talebinde bulundu. Başarılı teknik adam kendisi gibi Beşiktaş alt yapısından çıkan Fatih'i, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Elneny'nin yerine gelecek sezon orta sahada oynatmak istiyor. Ancak Sivasspor, Beşiktaş yönetimine, "Fatih'in satın alma opsiyonu bizde. Onu göndermeyi düşünmüyoruz, opsiyon hakkımızı kullanarak bonservisini alacağız" yanıtını verdi. Siyah-beyazlı yönetimin şimdi Sivasspor'u bu hakkından vazgeçirebilmek için kırmızı-beyazlı yöneticilerle masaya oturacağı belirtildi.
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