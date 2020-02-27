27 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadroda yer aldı

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadroya alındı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 Giriş Tarihi: 27.02.2020

'in 24. haftasında Aytemiz ile karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Sırp futbolcu kadroda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesi...

, 'in 24. haftasında yarın Aytemiz 'a konuk olacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. Trabzonspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan 'te açıklanan kafilede yer aldı...

İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu:

Karius, Utku, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip, Adem Ljajic, Rebocho, Vida, Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner, Diaby, Boateng.

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BEŞİKTAŞ'TA ALTI OYUNCU KART SINIRINDA

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

2 HAFTADA 1 PUAN!

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puanla 5. sırada yer aldı.

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