Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadroda yer aldı
Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Sırp futbolcu Adem Ljajic kadroda yer aldı. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesi...
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu. Trabzonspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic'te açıklanan kafilede yer aldı...
İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu:
Karius, Utku, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, N'Koudou, Necip, Adem Ljajic, Rebocho, Vida, Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner, Diaby, Boateng.
BEŞİKTAŞ'TA ALTI OYUNCU KART SINIRINDA
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.
2 HAFTADA 1 PUAN!
Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puanla 5. sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...