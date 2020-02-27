27 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi Alanya'da

Beşiktaş kafilesi Alanya'da
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

’in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak , Alanya'ya geldi. 'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

Bu arada Kulüp Başkanı , Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.




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