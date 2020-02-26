26 Şubat 2020, Çarşamba
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Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Beşiktaş Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 sona eren Trabzonspor maçında futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor.
Sol alt adalesinde ağrıları bulunan Caner Erkin'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in takımla çalışmalara başlaması Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Boateng'in performansından memnun olan Yalçın'ın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek, Ljajic'i kulübede oturtması bekleniyor.
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