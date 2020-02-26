26 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor

Sergen Yalçın kadroyu bozmuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

 Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Teknik direktör , deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 sona eren maçında futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor.

Sol alt adalesinde ağrıları bulunan 'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in takımla çalışmalara başlaması Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Boateng'in performansından memnun olan Yalçın'ın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek, Ljajic'i kulübede oturtması bekleniyor.

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