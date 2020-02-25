Beşiktaş'ta Loris Karius yerine Volkan Babacan!

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş, bordo-mavililerle 2-2 berabere kalmıştı. Maç sonunda teknik direktör Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonunda kiralık sözleşmesinin biteceğini ve yolların ayrılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda kaleci transferi için harekete geçen siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Başakşehir cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve Volkan Babacan 'Kartal' olacak.

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

BAŞAKŞEHİR DE SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.

AYRILIĞI SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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