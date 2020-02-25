25 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Loris Karius yerine Volkan Babacan!

Karius gidiyor o geliyor! Anlaşma sağlandı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan , bordo-mavililerle 2-2 berabere kalmıştı. Maç sonunda teknik direktör , Alman kaleci 'un sezon sonunda kiralık sözleşmesinin biteceğini ve yolların ayrılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda kaleci transferi için harekete geçen siyah-beyazlılar, Medipol 'in tecrübeli kalecisi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve 'Kartal' olacak.

kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan 'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı 'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

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BAŞAKŞEHİR DE SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.

AYRILIĞI SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü , Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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