23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Douglas kadro dışı

Douglas kadro dışı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

En son ligin 19. haftasındaki Göztepe maçında forma giyen Douglas, dün kaldı. , Brezilyalı'yı Trabzon maçının kadrosuna dahil etmedi.

En son ligin 19. haftasındaki Göztepe maçında forma giyen Douglas, dün kaldı. , Brezilyalı'yı Trabzon maçının kadrosuna dahil etmedi. Sambacı, bu sezon ligde 5 maçta forma giydi.

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