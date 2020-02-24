24 Şubat 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 24. hafta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
24.02.2020

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