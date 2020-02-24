24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Zafer kaçsa da oyun mutlu etti

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Yöneticiler, Sergen hoca ile oynanan oyundan memnun. Gelecek sezon için umutlular.

karşısında oynanan Beşiktaş taraftarını olduğu kadar yöneticilerin de keyfini yerine getirdi. Siyah-beyazlı takım, rakip ceza sahasında 52 kez topla buluşup, 14 de korner atarken, yöneticiler her ne kadar galip gelinemese de oynanan futbola övgüler düzdüler. Beşiktaşlı yöneticiler, "Bu takım böyle oynasın, hepimizi mutlu oluruz. Gelecek sezon Sergen hocayla çok başka şeyler konuşuyor olacağız" yorumları yaptılar.
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