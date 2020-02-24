24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İngilizler Karius’u konuştu

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Sezon sonu Liverpool'a gönderilecek olan Karius için basını yine eleştirilerde bulundu.

Sezon sonu Liverpool'a gönderilecek olan Karius için basını yine eleştirilerde bulundu. Alman file bekçisinin, karşında yediği ilk golde duruş hatası yaptığına yer veren gazeteler, "Türkiye'deki başarısız sezonlarının ardından burada ne yapacak acaba" yazdılar.
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