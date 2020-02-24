24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vida atıyor ama maliyeti el yakıyor

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Stoper Domagoj Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun 8'i gol oldu. Ancak Vida'nın yıllık kazancı ve ağır sözleşme şartları takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor.

Stoper Domagoj Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye çektiği 10 isabetli şutun 8'i gol oldu. da kendisinden hiç vazgeçmedi. Ancak Vida'nın yıllık kazancı ve ağır sözleşme şartları Hırvat oyuncunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrıma ihtimalini her hafta biraz daha artırıyor.
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