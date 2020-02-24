24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Boateng tamam peki Adem Ljajic!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

, Beşiktaş formasıyla iç sahada çıktığı iki maçta da gol atan 'in bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi 10 numarada oynayan Ljajic'e ne olacağı...

, Beşiktaş forması ile iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol attı. onun bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi 10 numarada oynayan Ljajic'e ne olacağı. Çünkü yönetim Ljajic'i satmadan aynı özelliklerde iki oyuncunun kadroda olmasına sıcak bakmıyor.
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