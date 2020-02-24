24 Şubat 2020, Pazartesi
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Boateng tamam peki Adem Ljajic!
Giriş Tarihi: 24.02.2020
Sergen Yalçın, Beşiktaş formasıyla iç sahada çıktığı iki maçta da gol atan Boateng'in bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi 10 numarada oynayan Ljajic'e ne olacağı...
Boateng, Beşiktaş forması ile iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol attı. Sergen Yalçın onun bonservisinin alınmasını istiyor. Sorun ise Boateng gibi 10 numarada oynayan Ljajic'e ne olacağı. Çünkü yönetim Ljajic'i satmadan aynı özelliklerde iki oyuncunun kadroda olmasına sıcak bakmıyor.
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