Harun Tekin iddiası

Fenerbahçeli file bekçisinin siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Sergen Yalçın'ın bilineni ilan etti… Loris Karius için "Gelecek sezon bizimle olmayacak" dedi. Gelecek sezon yabancı değil yerli kaleciyle çalışmak isteyen Sergen'in aklındaki iki kaleci Gökhan Akkan ve Volkan Babacan'la görüşmeler devam ediyor. Bir başka iddia ise Harun Tekin konusunda yaşandı. Altay'ın gelmesiyle F.Bahçe'de ikinci kaleci durumuna düşen Harun Tekin'in Beşiktaş'a mesaj yolladığı ileri sürüldü.

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