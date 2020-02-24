24 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Harun Tekin iddiası

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Fenerbahçeli file bekçisinin siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Sergen Yalçın'ın bilineni ilan etti… Loris Karius için "Gelecek sezon bizimle olmayacak" dedi. Gelecek sezon yabancı değil yerli kaleciyle çalışmak isteyen Sergen'in aklındaki iki kaleci Gökhan Akkan ve 'la görüşmeler devam ediyor. Bir başka iddia ise konusunda yaşandı. Altay'ın gelmesiyle F.Bahçe'de ikinci kaleci durumuna düşen Harun Tekin'in Beşiktaş'a mesaj yolladığı ileri sürüldü.

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