Süper Kanarya
Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Beylikdüzü’ne konuk olan Fenerbahçe Opet, 25-6, 25-8, 25-11’lik setlerle 3-0’lık rahat bir zafer aldı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la karşılaştı. Sarı Melekler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 25-6, 25-8, 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleye 10-0'lık seriyle başladı. Karşılaşmanın ilk setinde rakibine büyük bir üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet, 19 sayı farkla 25-6 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.
VARGAS'TAN 20 SAYI
Kanarya ikinci sette de hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koydu. İkinci seti 17 sayı farkla 25-8 önde bitiren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, etkili oyununu son sete de taşıdı. Rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler, üçüncü seti de 14 sayı farkla 25-11 kazandı. 3-0'lık zafere uzanan Sarı Melekler, ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Melisa Vargas 20 sayıyla en skorer isim olurken, Kelsey 10, Jordan 9 sayıyla oynadı.
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