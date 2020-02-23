23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Süper Kanarya

Süper Kanarya
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Beylikdüzü’ne konuk olan Fenerbahçe Opet, 25-6, 25-8, 25-11’lik setlerle 3-0’lık rahat bir zafer aldı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la karşılaştı. Sarı Melekler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 25-6, 25-8, 25-11'lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleye 10-0'lık seriyle başladı. Karşılaşmanın ilk setinde rakibine büyük bir üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet, 19 sayı farkla 25-6 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

VARGAS'TAN 20 SAYI

Kanarya ikinci sette de hücumda ve savunmada etkili bir oyun ortaya koydu. İkinci seti 17 sayı farkla 25-8 önde bitiren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, etkili oyununu son sete de taşıdı. Rakibine şans tanımayan sarı-lacivertliler, üçüncü seti de 14 sayı farkla 25-11 kazandı. 3-0'lık zafere uzanan Sarı Melekler, ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Melisa Vargas 20 sayıyla en skorer isim olurken, Kelsey 10, Jordan 9 sayıyla oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ayrılığı açıkladı! Gelecek sezon bizimle olmayacak Ayrılığı açıkladı! "Gelecek sezon bizimle olmayacak"
Yarışın içinde olduğumuz söylenemez "Yarışın içinde olduğumuz söylenemez"
Sörloth bitti demeden bitmez! Sörloth bitti demeden bitmez!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör