23 Şubat 2020, Pazar
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Lens eski yerine geldi
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Gökhan’ın yokluğunda sağ bekte görev yapan yıldız isim dün öndeydi.
Beşiktaş'ın sağ kanat oyuncusu Jeremain Lens, Gökhan Gönül'ün yokluğunda geçen hafta savunmada görev yapmıştı. Sağ bekte oynayan Hollandalı futbolcu, Gökhan'ın dönüşüyle birlikte kendi mevkisine kaydırıldı. Tecrübeli oyuncu sağ önde siyah-beyazlıların hücumlarını sürüklemeye çalıştı. Lens'in hücumda tehdit oluşturması yüzünden Trabzonspor'un sol beki Novak fazla ileri çıkamadı. Ancak Lens de kendisinden beklenilen performansın uzağındaydı. Fazla etkili olamadı.
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