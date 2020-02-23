23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Lens eski yerine geldi

Lens eski yerine geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Gökhan’ın yokluğunda sağ bekte görev yapan yıldız isim dün öndeydi.

Beşiktaş'ın sağ kanat oyuncusu Jeremain Lens, 'ün yokluğunda geçen hafta savunmada görev yapmıştı. Sağ bekte oynayan Hollandalı futbolcu, Gökhan'ın dönüşüyle birlikte kendi mevkisine kaydırıldı. Tecrübeli oyuncu sağ önde siyah-beyazlıların hücumlarını sürüklemeye çalıştı. Lens'in hücumda tehdit oluşturması yüzünden 'un sol beki Novak fazla ileri çıkamadı. Ancak Lens de kendisinden beklenilen performansın uzağındaydı. Fazla etkili olamadı.
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