23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

N’Koudou korkuttu

N’Koudou korkuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Siyah-beyazlıların Fransız yıldızı N'Koudou, derbisini tamamlayamadı. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşmanın son bölümünde rakip ceza sahasında girdiği bir pozisyonun ardından yerden kalkamadı.

Siyah-beyazlıların Fransız yıldızı N'Koudou, derbisini tamamlayamadı. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşmanın son bölümünde rakip ceza sahasında girdiği bir pozisyonun ardından yerden kalkamadı. Yedek kulübesine değişiklik işareti yapan N'Koudou yerini 'ı bıraktı. Fransız oyuncunun bugün hastanede detaylı kontrolden geçirilmesi bekleniyor.
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