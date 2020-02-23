23 Şubat 2020, Pazar
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Elneny: Sezonun en iyi oyunuydu!
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. Futbol böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" dedi.
Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, önemli açıklamalarda bulundu. Elneny "Takımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. İkinci yarı fırsatları kullanmalıydık. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Bunu yapamayınca rakip bazen cezayı kesebiliyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. Futbol böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" yorumunu yaptı
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