23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Elneny: Sezonun en iyi oyunuydu!

Elneny: Sezonun en iyi oyunuydu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" dedi.

Beşiktaş'ın Mısırlı yıldızı Elneny, önemli açıklamalarda bulundu. Elneny "Takımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. İkinci yarı fırsatları kullanmalıydık. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Bunu yapamayınca rakip bazen cezayı kesebiliyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı, bence sezonun en iyi futbolunu oynadık. böyledir, bazen şansın da yanınızda olması gerekir. Anlamakta zorluk çekiyorum son dakikada gol yedik ve 2 puanı bıraktık" yorumunu yaptı
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