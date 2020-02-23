23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba: Galibiyete yakındık

Atiba: Galibiyete yakındık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı Atiba Hutchinson kaçan galibiyete yanıyor.

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı Atiba Hutchinson kaçan galibiyete yanıyor. Kanadalı futbolcu maç sonu şöyle konuştu: "Golü yedikten sonra mükemmele yakın oynadık. Rakip kaleci birçok fırsatı engelledi. Buna rağmen yine de öne geçtik. Galibiyet bizim hakkımızdı. Son bölümde yaptığımız bir hatanın ardından sahadan beraberlikle ayrıldık"
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