Atiba: Galibiyete yakındık

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı Atiba Hutchinson kaçan galibiyete yanıyor.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Siyah-beyazlı ekibin orta sahasındaki yıldızı Atiba Hutchinson kaçan galibiyete yanıyor. Kanadalı futbolcu maç sonu şöyle konuştu: "Golü yedikten sonra mükemmele yakın oynadık. Rakip kaleci birçok fırsatı engelledi. Buna rağmen yine de öne geçtik. Galibiyet bizim hakkımızdı. Son bölümde yaptığımız bir hatanın ardından sahadan beraberlikle ayrıldık"