Yanlış karar!
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, “Trabzon’un attığı ilk golden önce faul vardı ancak hakemler genelde bu pozisyonlarda bizim aleyhimize kararveriyorlar, bunu iyi biliyoruz” dedi.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, derbide hakemin önemli birn hata yaptığını ifade etti. Karius, "Trabzonspor'un attığı ilk golden önce faul vardı ancak hakemler genelde bu pozisyonlarda bizim aleyhimize kararlar veriyorlar, bunu biliyoruz" diyerek karara tepki gösterdi. Alman kaleci şöyle devam etti: "İki pozisyonda dikkat eksiliğinden golü kalemizde gördük. Bu skora inanmak gerçekten çok zor. Bana göre 4-1 ya da 5-1 kazanmalıydık. Ama yapacak bir şey yok, kafamızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Sonuca takılmadan önümüze bakmamız gerekiyor." Karius, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır için de "Bugün çok iyi kurtarışları vardı, bunu kabul etmek lazım. Ama bazı pozisyonlar vardır, kalecilerin şansı olmaz. Rakip az geliyor ama gol atıyor, belki de bu yüzden ligin zirvesindeler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...