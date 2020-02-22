Taraftar ‘Lens’ dedi

Beşiktaş'ta "Sizce sağ açık pozisyonunda kim oynamalı?" anketinde oylar Jeremain Lens'e çıktı.

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Beşiktaş'ta "Sizce sağ açık pozisyonunda kim oynamalı?" anketinde oylar Jeremain Lens'e çıktı. Lens, Diaby, Douglas ve Boyd şıklarının yer aldığı ankete 21 bin 909 okuyucu katıldı. Lens oyların yüzde 60.19'unu alarak anketi en üst sırada bitirdi. Diaby oyların yüzde 14.21'ini alırken, Boyd yüzde 13.27, Douglas ise yüzde 12.31 oranında oy aldı.