22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

16 maçta 3 yenilgi

16 maçta 3 yenilgi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Beşiktaş, ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 7 kez kazanırken, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında kendi sahasında 4-1'lik skorlarla aldı.
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