22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius geri dönüyor

Loris Karius geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen kaleci Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor.

Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak transfer edilen kaleci Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor. The Athletic'in haberine göre. Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek. Beşiktaş formasıyla toplamda 28 maça çıkan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçta gol yememişti.
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