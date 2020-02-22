22 Şubat 2020, Cumartesi
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YALÇIN'IN TRABZONSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI MAÇLAR
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Trabzonspor 2-3 Sivasspor (Kupa)
Gaziantepspor 3-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Y. Malatyaspor
Sivasspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 3-1 Sivasspor
Sivasspor 1-1 Trabzonspor
Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Trabzonspor’a karşı 3 galibiyeti bulunan Sergen Yalçın 4. zaferini Beşiktaş’ın başında almak istiyor
Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, tek hedef 3 puan. Kariyerinde Beşiktaş ile beraber 8 farklı takım çalıştıran Sergen Yalçın'ın Trabzonspor karnesi orta... 48 yaşındaki teknik adam daha önce çalıştırdığı 4 farklı takımla Trabzonspor'a karşı 6'sı ligde 1'i ise kupada olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Sergen Yalçın bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarla çıktığı Trabzonspor mücadelelerinde en az iki gol olması ise dikkat çeken bir başka nokta. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar Bordo-mavililerle oynadığı maçlarda 11 gol kaydederken Trabzonspor ise 12 golle karşılık verdi.
YALÇIN'IN TRABZONSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI MAÇLAR
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Trabzonspor 2-3 Sivasspor (Kupa)
Gaziantepspor 3-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Y. Malatyaspor
Sivasspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 3-1 Sivasspor
Sivasspor 1-1 Trabzonspor
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