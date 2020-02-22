22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3

Sergen Yalçın - Trabzonspor: 3-3
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

’a karşı 3 galibiyeti bulunan 4. zaferini Beşiktaş’ın başında almak istiyor

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında güçlü rakibi 'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda, tek hedef 3 puan. Kariyerinde Beşiktaş ile beraber 8 farklı takım çalıştıran 'ın Trabzonspor karnesi orta... 48 yaşındaki teknik adam daha önce çalıştırdığı 4 farklı takımla Trabzonspor'a karşı 6'sı ligde 1'i ise kupada olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı. Sergen Yalçın bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarla çıktığı Trabzonspor mücadelelerinde en az iki gol olması ise dikkat çeken bir başka nokta. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar Bordo-mavililerle oynadığı maçlarda 11 gol kaydederken Trabzonspor ise 12 golle karşılık verdi.

YALÇIN'IN TRABZONSPOR'A KARŞI ÇIKTIĞI MAÇLAR

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor
Trabzonspor 2-3 (Kupa)
Gaziantepspor 3-2 Trabzonspor
Trabzonspor 2-1 Y. Malatyaspor
Sivasspor 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor 3-1 Sivasspor
Sivasspor 1-1 Trabzonspor
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri... Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri...
Lewandowski Bayern'e 3 puanı getirdi! Lewandowski Bayern'e 3 puanı getirdi!
Beşiktaş’ta Adem Ljajic açıklaması Beşiktaş’ta Adem Ljajic açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör