21 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Beşiktaş'tan Göztepe maçı açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

Kulübü, 'in 18. haftasında oynanan maçıyla ilgili kural ihlali yapıdlığı gerekçesiyle 'na başvurduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda A.Ş. ile oynadığımız maçın ardından konu ile ilgili itirazımızı 28.01.2020 tarihinde Başkanlığı'na gönderilmek üzere Başkanlığı'na ilettik.

TFF , 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti.

İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kurulu'na taşımış bulunmaktayız"

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