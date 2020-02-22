22 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Hızlı hücum emri
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Sergen: Rakibimiz Trabzonspor ileri çıktığında geri dönüşlerde zorlanıyor, bu avantajı iyi kullanmalıyız.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının saha içi taktiğini belirledi. Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşmada şampiyonluk yolunda en kritik sınavına çıkacak olan siyah-beyazlılar, derbiyi de kazanarak Trabzonspor'a ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Yapılan toplantılarda görüntülü analizlerle Trabzonspor'un eksik yanlarını oyuncularına aktaran Sergen Yalçın, özellikle kapılan toplarda hızlı hücum yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un ileri çıktığında geri dönüşlerinde zorlandığını belirten Sergen, öndeki oyuncuların önde basmaya çalışmasının kendilerini rahatlatacağını anlattı. 47 yaşındaki teknik adam bu konuda Burak'la özel olarak görüştüğü ve "Senin hızına ve son vuruş kalitene güveniyorum" dediği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...