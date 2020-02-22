22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rahmi Koç’a 60. yıl mazbatası

Rahmi Koç’a 60. yıl mazbatası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı 'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı 'a 60. yıl üyelik mazbatasını takdim etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Çebi ve Divan Başkanı Yamantürk, kulüp üyeliğinde 60. yılını dolduran Rahmi Koç'a mazbatasını takdim etti ve imzalı bir Beşiktaş formasını hediye etti.
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