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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla buluştu
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.
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