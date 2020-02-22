22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla buluştu

Ahmet Nur Çebi futbolcularla buluştu
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

Başkanı , ’nde , teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında evinde ile karşılaşacak 'ta Başkan , BJK 'nde , teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada siyah-beyazlılara bu akşam oynayacakları Trabzonspor maçında başarılar diledi.

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