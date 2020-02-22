22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic Corona virüse mi yakalandı? Açıklama geldi

Ljajic Corona virüse mi yakalandı? Açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

, İtalyan basınının Corona virüse yakalandığını iddia ettiği ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sırp futbolcuya (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulduğunu ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

'in 23. haftasındaki dev maçta sahasında 'u ağırlayacak olan 'ta ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların ekibi ile yapacağı maçın kadrosuna almadığı Sırp futbolcunun koronavirüse yakalandığını iddia etti.

Ljajic ile ilgili çıkan haberlere yanıt veren Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'tan Göztepe maçı açıklaması haberin devamı

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