Adem Ljajic Corona virüse mi yakalandı? Açıklama geldi

Beşiktaş, İtalyan basınının Corona virüse yakalandığını iddia ettiği Adem Ljajic ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sırp futbolcuya Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulduğunu ve oyuncunun durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Karadeniz ekibi ile yapacağı maçın kadrosuna almadığı Sırp futbolcunun koronavirüse yakalandığını iddia etti.

Ljajic ile ilgili çıkan haberlere yanıt veren Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

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