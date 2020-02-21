21 Şubat 2020, Cuma
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Taraftar Ljajic’i istemedi
Giriş Tarihi: 21.02.2020
Yarın akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta "Sizce 10 numara pozisyonunda kim oynamalı?" anketi yapıldı.
10 numara pozisyonu için yeni bir rekabetin yaşandığı Beşiktaş'ta Ljajic ve Boateng bu mevkide görev alabilecek iki isim olarak ön plana çıkıyordu. duhuliye.com'un +yaptığı ankete 17 bin 199 okuyucu oy kullandı. Boateng oyların yüzde 63.99'unu alarak taraftarın bu pozisyonda görmek istediği isim olurken; Adem Ljajic'in oyları ise sadece yüzde 36'da kaldı.
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