21 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan harekatı!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'e dev çalım!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Gökhan - Caner ikilisinin yakaladığı havayı 'dan Mert Hakan-Emre Kılınç'ı alarak sürdürmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör 'ın göreve gelmesi ile birlikte yeni sezon transfer çalışmalarını da hız kazandı. Daha önceki asbaşkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ile 'i koparmayı başaran Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerin ardından kolları sıvadı.

Sezon sonunda ile sözleşmeleri bitecek Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın işini şimdiden bitirmek isteyen Başkan Çebi'nin iki oyuncunun menajerine, "Bir yere gitmesinler, ikisine de Beşiktaş forması giydirelim. Yeni dönemde kuracağımız Beşiktaş'ın temel oyuncuları olsunlar" teklifini yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, G.Saray ve 'un da radarında olan iki oyuncu için Çebi'nin, Caner ve Gönül'de olduğu gibi bir taktik yürüttüğü bildirildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer politikası scout ekibinin raporları doğrultusunda şekillenmeye başladı. Buna göre Kartal gelecek sezon bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almayacak. Özellikle Doğu Avrupa'dan gelen oyuncuların başarılı olması siyah-beyazlı yönetimi Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Polonya gibi ligleri yakından izlemeye itmiş durumda.

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