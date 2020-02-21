Sergen Yalçın: Panik yapmayın
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzon derbisi öncesinde oyuncularını “Erken gol bulmak için paniğe kapılmayın” diye uyardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımını zorlu maça hem taktiksel hem de mantalite olarak hazırlamak için yoğun çaba harcıyor. Oyuncularıyla yakından ilgilenen 47 yaşındaki çalıştırıcı, öncelikli olarak orta saha ve forvet oyuncularına özel çalışmalar yaptırıyor. Son Başakşehir maçında gol pozisyonu üretmekte zorlanan orta saha oyuncularına talimatlar veren Sergen'in, "Erken gol bulmak için paniğe kapılmayın. Kaliteli bir kadromuz var. Bu kadro mutlaka kazanmak için gerekli golü atar" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Başaralı çalıştırıcı, gol bulmak için forvet oyuncularına ihtiyacı olduğunu ama kilidi orta sahanın çözeceğini belirterek özellikle orta saha oyuncularından sakinliklerini asla kaybetmemelerini istedi.
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