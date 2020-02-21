Beşiktaş'ta idmanda keyifler yerinde
Kartal'ın dünkü antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların neşeli tavırları gözden kaçmadı. Ayak tenisi oyunları gruplar halinde değişmeli olarak yapılırken, idman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan Atiba, Boateng ve Necip sevinç fotoğrafı çektirdi.
Kartal'ın dünkü antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların neşeli tavırları gözden kaçmadı. Ayak tenisi oyunları gruplar halinde değişmeli olarak yapılırken, idman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan Atiba, Boateng ve Necip sevinç fotoğrafı çektirdi.
YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan ile tedavisine tesiste devam edilen Ljajic katılmadı.
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