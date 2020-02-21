21 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta idmanda keyifler yerinde

Beşiktaş'ta idmanda keyifler yerinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.02.2020

'ın dünkü antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların neşeli tavırları gözden kaçmadı. tenisi oyunları gruplar halinde değişmeli olarak yapılırken, idman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan Atiba, Boateng ve Necip sevinç fotoğrafı çektirdi.

'ın dünkü antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların neşeli tavırları gözden kaçmadı. tenisi oyunları gruplar halinde değişmeli olarak yapılırken, idman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan Atiba, Boateng ve Necip sevinç fotoğrafı çektirdi.

YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan ile tedavisine tesiste devam edilen Ljajic katılmadı.

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