21 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Tahkim’den Beşiktaş'a ret geldi

Tahkim’den ret geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Beşiktaş, bir süre önce TFF'den Göztepe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti. TFF'nin cevabına itiraz eden Beşiktaş için ret kararı verdi.

Beşiktaş, bir süre önce TFF'den Göztepe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmişti. TFF'nin cevabına itiraz eden Beşiktaş için ret kararı verdi. Açıklamada, "Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir kararın mevcut olmadığı görülmekle; başvurunun usul yönünden reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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