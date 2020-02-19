19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ruiz ve Vida’ya uyarı

Ruiz ve Vida’ya uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı öncesinde özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, öncelikli olarak iki stoperinden de sorumluluk almalarını istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı öncesinde özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, öncelikli olarak iki stoperinden de sorumluluk almalarını istiyor. Topu ileri dikmemelerini, doğru pası vermelerini, hücum edilirken mesafenin kısalması bakımından ön tarafa yakın oynamalarını istiyor. Ancak geride geniş alan bırakılma korkusu yaşayan 47 yaşındaki teknik adam, derbide geri dörtlünün ortasında forma giymeleri beklenen Vida-Ruiz ikilisiyle özel bir görüşme yaptı. Trabzonspor hücum oyuncularının özellikle son dönemde çok formda olduklarının altını ısrarla çizen Yalçın, "Sert oynayın ancak kesinlikle kart görmenizi istemiyorum. Eksik kalırsak çok zorlanıyoruz" dediği ifade edildi
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