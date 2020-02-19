19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Forvet talebi

Forvet talebi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

 Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör , bir araya gelerek için fikir alışverişinde bulundu. Sergen Yalçın, gelecek sezon için istediği forvetin tanımını şöyle yaptı: Skora direkt katkı yapacak; ayakla da vuracak, kafayla da atacak; topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak; gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olacak.

Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör , bir araya gelerek için fikir alışverişinde bulundu. Sergen Yalçın, gelecek sezon için istediği forvetin tanımını şöyle yaptı: Skora direkt katkı yapacak; ayakla da vuracak, kafayla da atacak; topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak; gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olacak.
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