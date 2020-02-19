19 Şubat 2020, Çarşamba
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Forvet talebi
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir araya gelerek yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Sergen Yalçın, gelecek sezon için istediği forvetin tanımını şöyle yaptı: Skora direkt katkı yapacak; ayakla da vuracak, kafayla da atacak; topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak; gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, bir araya gelerek yeni sezon için fikir alışverişinde bulundu. Sergen Yalçın, gelecek sezon için istediği forvetin tanımını şöyle yaptı: Skora direkt katkı yapacak; ayakla da vuracak, kafayla da atacak; topu önde tutacak, sırtı dönük top alacak; gerektiğinde top indirip arkadaşlarını pozisyona sokacak özellikleri olacak.
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