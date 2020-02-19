19 Şubat 2020, Çarşamba
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Kartal ekstra ‘ŞUT’ çalıştı
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. Kartal bugün 11.30’da tek idman yapacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. Kartal bugün 11.30'da tek idman yapacak.
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