19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kartal ekstra ‘ŞUT’ çalıştı

Kartal ekstra ‘ŞUT’ çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Teknik direktör yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. bugün 11.30’da tek idman yapacak.

Teknik direktör yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren siyahbeyazlılar, dün ekstra bir şut çalışması yaptı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde ayrıca şut çalışması gerçekleştirdi. bugün 11.30'da tek idman yapacak.
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