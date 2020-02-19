19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Luce bilmecesi

Luce bilmecesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Beşiktaş Kulübü'nün transfer ve yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, yaptığı özel bir açıklamada Rumen futbol adamı ile alakalı şuan için bir karar almadıklarını aktardı.

Beşiktaş Kulübü'nün transfer ve yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, yaptığı özel bir açıklamada Rumen futbol adamı ile alakalı şuan için bir karar almadıklarını aktardı. Beşiktaş'ta 'ın teknik adamlığa getirilmesinin sonrasında, 'nun danışman olarak Beşiktaş'a geleceği gündeme gelmişti. Lucescu ile iletişime geçen yönetim ekibi, transfer ve futbol planlanmasında kendisine başvurulması uygun görülen Rumen çalıştırıcı ile alakalı kararını şu an için vermedi. Rumen teknik adama saygı duyduğunu belirten Erdal Torunoğlulları,"Mircea Lucescu'yu tanıyan ve kendisi ile futbol sohbeti yapan biriyim. Bilgisi ve tecrübesi üst düzeyde olan bir futbol adamıdır. Ancak Beşiktaş'ta görev alıp almayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Henüz yönetim kurulunda Lucescu hakkında karar almadık. Beşiktaş'ta üstleneceği görev ve kulübe katkısını detaylı olarak konuşup ortaya koymamız gerekiyor. Bir sonraki toplantıda bu konuyu değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Torunoğulları'nın bu açıklamasına rağmen, kulübe yakın çevreler Lucescu defterinin artık kapatıldığını ifade ettiler.
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