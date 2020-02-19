19 Şubat 2020, Çarşamba
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N’Koudou ve Atiba idmanda
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Trabzonspor derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.
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