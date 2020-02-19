19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

N’Koudou ve Atiba idmanda

N’Koudou ve Atiba idmanda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.

derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Sırp yıldız Ljajic dünkü idmana çıkamadı. yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle önceki gün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.
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