Sergen Yalçın ikazlara başladı
Trabzonspor'u mercek altına alan teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin güçlü, takımının eksik yönlerini iyice belirledi. Ve bunlar üzerinden oyuncularını uyarıp hafta sonuna kadar eksikler üzerinde çalışma kararı aldı.
Trabzonspor'u mercek altına alan teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin güçlü, takımının eksik yönlerini iyice belirledi. Ve bunlar üzerinden oyuncularını uyarıp hafta sonuna kadar eksikler üzerinde çalışma kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adamın özellikle 3 madde üzerinde tedbirler alacağı bildirildi.
Defansın yaptığı ofsayt hataları ile Vida ve Ruiz'in pozisyon alma hataları yapmamasını isteyen Yalçın, ayrıca ceza sahası dışından şut çektirmeme konusu üzerinde duracak. Atiba ve Elneny ile ceza sahası üzerine seken topların kaleye şut olarak dönmesini engelleme konusunda konuşacak.
Özellikle duran toplarda adam adama savunma yapılacak. Sörloth için Vida'yı görevlendirecek. Kanat oyuncularına da Novak ve Pereira'ya baskı yaparak ataklara destek vermelerinin önünü kesecek.
Nwakaeme'nin karşısında oynayacak Gökhan'a yardım getirme üzerinde çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...