Sergen Yalçın ikazlara başladı

Trabzonspor'u mercek altına alan teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin güçlü, takımının eksik yönlerini iyice belirledi. Ve bunlar üzerinden oyuncularını uyarıp hafta sonuna kadar eksikler üzerinde çalışma kararı aldı.

Trabzonspor'u mercek altına alan teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin güçlü, takımının eksik yönlerini iyice belirledi. Ve bunlar üzerinden oyuncularını uyarıp hafta sonuna kadar eksikler üzerinde çalışma kararı aldı. 47 yaşındaki teknik adamın özellikle 3 madde üzerinde tedbirler alacağı bildirildi.



Defansın yaptığı ofsayt hataları ile Vida ve Ruiz'in pozisyon alma hataları yapmamasını isteyen Yalçın, ayrıca ceza sahası dışından şut çektirmeme konusu üzerinde duracak. Atiba ve Elneny ile ceza sahası üzerine seken topların kaleye şut olarak dönmesini engelleme konusunda konuşacak.



Özellikle duran toplarda adam adama savunma yapılacak. Sörloth için Vida'yı görevlendirecek. Kanat oyuncularına da Novak ve Pereira'ya baskı yaparak ataklara destek vermelerinin önünü kesecek.



Nwakaeme'nin karşısında oynayacak Gökhan'a yardım getirme üzerinde çalışacak.