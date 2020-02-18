İbrahim Altınsay görevi bırakıyor

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.