18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

İbrahim Altınsay görevi bırakıyor

İbrahim Altınsay görevi bırakıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye 'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.

Lucescu ile yapılan görüşmeleri yürüten danışman İbrahim Altınsay'ın görevi bırakacağı bildirildi. Altınsay'ın, yöneticilerle görüşmek için Ümraniye 'ne geldiğinde istediği geri dönüşleri alamaması üzerine gönüllü danışmanlıktan ayrılması bekleniyor.

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