18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

En zor görev Vida’nın: Sörloth’u tut!

En zor görev Vida’nın: Sörloth’u tut!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

patron Yalçın, derbisi için belki de en zor görevi 'ya verecek. Hırvat stoperden, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.

patron Yalçın, derbisi için belki de en zor görevi 'ya verecek. Hırvat stoperden, sezonun flaş ismi Sörloth'u gölge gibi takip etmesini istiyor. Rakibin hem hava hem yerden etkili olduğunu söyleyen Yalçın'ın "İlk hamleyi her zaman sen yapmaya çalış. Sörloth'un topla fazla buluşmasını mutlaka engelle" dediği bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi sürüyor
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Lucescu'dan vazgeçti"
Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı... Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör