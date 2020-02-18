Rebocho ile sürpriz yapabilir

Sözleşmesi uzayacağı için son maçlarda kadroya alınmayan Pedro Rebocho, Trabzonspor karşısında sürpriz bir şekilde sahada olabilir.

Sergen Yalçın'ın, Diaby ve N'Koudou'dan istediği verimi alamadığı için Caner Erkin'i kanatta oynatabileceği bu sebeple de arkasına Rebocho'yu koyabileceği gelen haberler arasında.