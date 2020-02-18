18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Rebocho ile sürpriz yapabilir

Rebocho ile sürpriz yapabilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Sözleşmesi uzayacağı için son maçlarda kadroya alınmayan Pedro Rebocho, karşısında sürpriz bir şekilde sahada olabilir.

'ın, Diaby ve N'Koudou'dan istediği verimi alamadığı için 'i kanatta oynatabileceği bu sebeple de arkasına Rebocho'yu koyabileceği gelen haberler arasında.

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