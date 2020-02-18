18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Derbi biletleri bugün satışta

Derbi biletleri bugün satışta
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü 'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com.tr, N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edilebilecek biletlerin fiyatı 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü 'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta derbi biletleri bugün satışa sunulacak. www.passo.com. tr, N'Kolay Satış Noktaları, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edilebilecek biletlerin fiyatı 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

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