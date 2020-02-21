Beşiktaş’ta Adem Ljajic açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında Trabozonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşandı. Siyah beyazlı ekip ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic'i Trabzonspor maçı kadrosuna dahil etmedi. Koronavirüs korkusu nedeniyle temkinli ve titiz davranıldığı iddia edilmişti. Siyah beyazlı ekipten açıklama geldi.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşi olan Adem Ljajic, Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

KORONAVİRÜS İDDİASI!

Trabzonspor ile çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor. İtalya basınında 'Koronavirüs' korkusu nedeniyle temkinli ve titiz davranıldığı belirtildi.

Hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacak Sırp futbolcu için İtalya'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Mediaset'te yer alan haberde, son günlerde Çin'de krize yol açan 'Koronavirüs' gribinin Türkiye'de korku yarattığı ve çok ciddi önlemler alındığı aktarıldı. Ljajic için de benzer bir korku ve önlemlerin alındığı savunuldu.

Haberin detayında, 'Koronavirüs' korkusunun Avrupa'da hatta zaman zaman İtalya'da da hissedildiği bu nedenle herkesin temkinli olduğu bildirildi. Adem Ljajic konusunda da Beşiktaş sağlık ekibinin titizlikle duruma yaklaştığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Ani ateş yükselmesiyle hastaneye yatırılan Ljajic'i koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınğı iddia edilmesinin ardından siyah beyazlı ekipten açıklama geldi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbolcumuz Adem Ljajic'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir.



Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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