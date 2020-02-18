18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Boateng’den ekstra mesai

Boateng’den ekstra mesai
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan idmanların çalışkan isimlerinden. Ganalı futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, Trabzon sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.

Daha çıktığı ilk maçta gol atan ve sempatik tavırlarıyla taraftarların sevgisini kazanan idmanların çalışkan isimlerinden. Ganalı futbolcu, takım izin yaparken bile ekstra antrenmanlarla form tutmaya çalışıyor. Geçen haftaki Başakşehir maçında fazla etkili olamayan Boateng'in, Trabzon sınavında 11'de olup olmayacağı ise merak konusu.

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