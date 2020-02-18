18 Şubat 2020, Salı
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Kara Kartal, cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmana grip olan Adem Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan N'Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.
Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Ardından üç gruba ayrılarak yarım sahada çift kale turnuva maç oynandı. Turnuvayı, Utku, Lens, Vida, Caner Erkin, Güven, Ruiz ve Elneny kazandı. Kazanan takım zafer poz vermeyi ihmal etmedi.
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