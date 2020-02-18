18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev

Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'ın eski futbolcularından ve alt kategorilerde direktörlük yapan , siyah-beyazlı kulüpte akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, " akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic antrenmana katılamadı

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