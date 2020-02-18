18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic antrenmana katılamadı

Beşiktaş hazırlıkları eksik sürdürüyor! Yıldız oyuncu...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in 23. hafta mücadelesinde lider 'u ağırlayacak olan , zorlu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.

'in 23. haftasında 'u konuk edecek olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti. Ümraniye 'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle dün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan ise bugün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başlayıp istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle devam etti. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanda Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı biletleri satışa sunuldu!

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