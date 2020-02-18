Beşiktaş'ta Adem Ljajic antrenmana katılamadı
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle dün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise bugün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başlayıp istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle devam etti. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, 19 Şubat Çarşamba günü saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanda Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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