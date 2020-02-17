Kevin-Prince Boateng herkes izinliyken...

Devre arası transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a imza atan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarda çıktığı ilk karşılaşmada golünü atmıştı. Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesi dün herkes izin yaparken, 32 yaşındaki futbolcu tesislerde ekstra idman yaptı.

Beşiktaş'ın devre arasında Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, işini sıkı tutuyor.

Medipol Başakşehir maçının ardından bir idman ve sonrasında dünü izinli olarak geçiren siyah-beyazlılarda herkes tatil yaparken, Boateng Ümraniye'deki tesislere gidip özel bir çalışma yaptığı bildirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvenini kazanan ve ilk karşılaşmasında da fileleri havalandıran Ganalı futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da ilk 11'de yerini almıştı.

YERİ GARANTİ

Fanatik'in haberine göre; Boateng'in Trabzonspor karşısında da Adem Ljajic'in yerine ilk 11'de olması bekleniyor.