17 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng herkes izinliyken...

Kevin-Prince Boateng herkes izinliyken...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2020

Devre arası transfer döneminin son gününde 'a imza atan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarda çıktığı ilk karşılaşmada golünü atmıştı. 'de 23. haftada ile oynanacak karşılaşma öncesi dün herkes izin yaparken, 32 yaşındaki futbolcu tesislerde ekstra idman yaptı.

'ın devre arasında Serie A ekiplerinden 'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, işini sıkı tutuyor.

maçının ardından bir idman ve sonrasında dünü izinli olarak geçiren siyah-beyazlılarda herkes tatil yaparken, Boateng Ümraniye'deki tesislere gidip özel bir çalışma yaptığı bildirildi.

Teknik direktör 'ın güvenini kazanan ve ilk karşılaşmasında da fileleri havalandıran Ganalı futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da ilk 11'de yerini almıştı.

YERİ GARANTİ

Fanatik'in haberine göre; Boateng'in karşısında da Adem Ljajic'in yerine ilk 11'de olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta büyük hüsran haberin devamı
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