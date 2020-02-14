14 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir: Sergen Yalçın'ın gelişi olumlu etki yarattı

Sergen Yalçın'ın gelişi olumlu etki yarattı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

'ın golcüsü , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nayir, 'ın gelişinin hem takımda hem de taraftar üzerinde olumlu bir etki yarattığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, "Değişim süreçleri her zaman zordur. Özellikle kulüpten hocanın ayrılması, birçok şeyin yerinde gitmediğinin göstergesidir. Ama Sergen hoca, kulübün efsanesi olduğu için gelişiyle birlikte taraftarımızın da onun arkasında birleşmesi bizim de motivasyonumuzu ve özgüvenimizi tazeleyecek bir unsur. Arka arkaya iki maç kazanmak, motivasyonu da artırıyor" diye konuştu. Şampiyonlukla ilgili de yorum yapan Nayir, "Üstümüzde bulunan rakiplerimizle maçlarımız var. O maçlar bizim kaderimizi belirleyecek. Şu an her şey pozitif ama durumlar, sahada belli oluyor" dedi.

NEDENİNİ ANLAYAMADIM

, maçında golünün neden iptal olduğunu anlamadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Hakem kararla ilgili olarak ilk başta "Ofsayt", sonra "Boateng kaleciye dokundu" dedi. Pozisyonu izlediğimizde temas olmadığını gördük. Anlamadığımız bir karar oldu ama hayırlısı böyleymiş" dedi.

BAŞAKŞEHİR'İ YENMELİYİZ

Bugünkü maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan başarılı forvet Umut Nayir, "Şu an 7. sıradayız. Başakşehir, ilk 2'nin içinde. Çok zor bir maç olacak. Lider ile aramızda 6 puan fark var. Şu haftalarda her şey olabilir. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak" şeklinde konuştu.

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