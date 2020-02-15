15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu belirsizliği!

Mircea Lucescu belirsizliği sürüyor!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

'ta aklı olarak göreve getirilmesi beklenen için anlaşmazlıklar yaşanıyor. Rumen antrenörün gelişine olumlu bakanların fikirlerinin değiştiği öğrenildi.

yönetiminin direktörlüğü olarak göreve getirilmesi için görüştüğü 'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, futbolla ilgili hemen her konuda danışmanlık yapılması düşünülen Lucescu için fikir ayrılıkları devam ediyor.

SON KARAR ÇEBİ'NİN

Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen fakat sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen Rumen teknik adamla uzun süreli gelecek planlaması yapılamayacağını ifade eden yöneticiler, 74 yaşındaki teknik adamın gelişine sıcak bakmıyor. Beşiktaş Başkanı , Lucescu ile görüşüp son kararını verecek.

Flaş yorum! 'Hücumda anahtar formül yok' haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!
Beşiktaş Divan Kurulu Başladı Beşiktaş Divan Kurulu Başladı
Flaş yorum! 'Hücumda anahtar formül yok' Flaş yorum! 'Hücumda anahtar formül yok'
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör