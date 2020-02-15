Beşiktaş'ta Mircea Lucescu belirsizliği!
Beşiktaş'ta futbol aklı olarak göreve getirilmesi beklenen Mircea Lucescu için anlaşmazlıklar yaşanıyor. Rumen antrenörün gelişine olumlu bakanların fikirlerinin değiştiği öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin futbol direktörlüğü olarak göreve getirilmesi için görüştüğü Mircea Lucescu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, futbolla ilgili hemen her konuda danışmanlık yapılması düşünülen Lucescu için fikir ayrılıkları devam ediyor.
SON KARAR ÇEBİ'NİN
Hafta başında İstanbul'a gelmesi beklenen fakat sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen Rumen teknik adamla uzun süreli gelecek planlaması yapılamayacağını ifade eden yöneticiler, 74 yaşındaki teknik adamın gelişine sıcak bakmıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lucescu ile görüşüp son kararını verecek.
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